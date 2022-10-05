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Gündem Birçok ilde görüldü! Gökyüzünde hareketlilik
Gündem

Birçok ilde görüldü! Gökyüzünde hareketlilik

Osmaniye, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Kayseri çevrelerinde görülen ateş topu şeklinde oldukça parlak bir meteorun Hatay'ın Kırıkhan ilçesine düştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 01:55:00 -

Doğu bölgemizde yaşayan vatandaşları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Hava Forum'da yer alan bilgiye göre Saat 21.15 civarı Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Kayseri çevrelerinde ateş topu şeklinde oldukça parlak meteor düşüşü yaşandığı iddia edildi.

Nereye düştüğü doğrulanmadı

Değerinin milyonlarca lira olduğu bilinen meteorun akıbeti henüz belli değil. Ayrıca ışık huzmesinin meteor olduğuna dair de henüz bir kanıt olmadığı ifade edildi.

Merak konusu oldu

Ayrıca sosyal medyada vatandaşlara "Meteoru ya da havadaki hareketliliği gördünüz mü?" diye soruldu. Gören vatandaşların yorum yapmaları istendi.

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