‘Birçok hadiseye rağmen firmalarımız tarih yazıyor’

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Almanya’nın Frankfurt kentindeki Heimtextil fuarında stant açan Denizli firmalarını ziyaret etti. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte firmaları tek tek ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, sanayicinin, üreticinin, ihracatçının umutlarının yüksek olduğunu belirtti.

“Şehrimizin markaları dünya pazarında”

Milletvekili kimliğinin yanı sıra aynı zamanda kendisinin de bir sanayici olduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin; “Almanya Frankfurt’tayız. Heimtextil fuarına Denizli’den katılan firmalarımızı iki gün boyunca ziyaret ettik. Kentimizden her yıl olduğu gibi yine rekor düzeyde katılım var. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, üreticimiz zengin ürün yelpazesi ve göz kamaştırıcı stantlarıyla şehrimizin markalarını dünya pazarına sunuyorlar. Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de üreten, emek harcayan iş insanlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da dünyanın neresinde olursa olsun yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Her yıl daha da geliştirdikleri ürün yelpazesiyle küresel pazarda Denizli firmalarımızı görmek göğsümüzü kabartıyor, bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

“Türkiye'yi güçlü kılmak ortak vazifemiz”

Denizli’nin Türkiye’nin önde gelen üretim ve ihracat üssü olma yolunda ilerlediğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Denizli’miz küresel pazarın en önemli cazibe merkezlerinden biri konumundadır. Bu gücü yaşatmak ve daha da iyi noktalara taşımak için birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Denizli’mize de bu yakışır. Siyasi ve ekonomik olarak küresel düzeyde yeni bir dünya düzeni inşa edilirken, Türkiye’yi daha güçlü kılmak hepimizin ortak vazifesidir. Güç birliği yaparak başaramayacağımız iş yok. Üretimde, ihracatta, küresel piyasalarda güçlü varlığımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız” şeklinde konuştu.