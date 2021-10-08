Birbirlerinin rezilliklerini ortaya saçtılar! Deniz Akkaya 'elimde cinsel içerikli videosu var' dedi Ece Ronay 'Kürtlük' propagandası yaptı

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Ahlaksızlığın çarşaf çarşaf sergilendiği magazin dünyası son günlerde Mehmet Ali Erbil’in (65), sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a (22) tacizini konuşuyor.

Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etti

Henüz 22 yaşında, seküler hayatın kandırmacasına kendini kaptıran Ece Ronay, hayatı rezilliklerle dolu Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia ederek Erbil’in attığı mesajları ifşa etti. Erbil, mesajları önce asistanının attığını söylese de gerçeği bir süre sonra itiraf ederek ‘özür mesajı’ yayımladı.

Nişanlısına para teklif etti!

Basına düşen taciz skandalının ardından Ronay, mesajların kesilip biçildiğini söyleyen Erbil hakkında savcılığa şikayette bulunarak nişanlısına para teklif edildiğini iddia etti.

Bircan Bali: Al gülüm ver gülüm

Batı’nın ahlaksızlığı, ünlü isimlerle milletimize empoze edilmeye çalışılırken kamuoyu taciz iddiasına tepki gösterdi. Yaşam tarzları ile muhataplarından geri olmayan 'Söylemezsem Olmaz' programı sunucusu Deniz Akkaya ve Bircan Bali de taciz iddialarına tepki gösterenlerden oldu.

Ancak Akkaya ve Bali, rezalette Ece Ronay’ın da pek masum olmadığını dile getirdi. Bali, meseleyi ‘Al gülüm ver gülüm’ olarak yorumladı.

'Ronay'ın cinsel içerikli videosu var'

Akkaya ise klibinde Mehmet Ali Erbil’i oynatan ve henüz 22 yaşında çıplak denilecek kıyafetlerle vücudunu teşhir eden Ece Ronay’ın, profesyonelce çekilmiş cinsel içerikli bir videosunun olduğunu söyledi.

Ronay’a tepki gösteren Akkaya, "Şunu bil, sosyal medyada seni izleyenler, karpuzun için açıp seni izliyor. Ettiğin küfürler yüzünden izliyor." diyerek edepsizliğin zirve yaptığı ifadeler kullandı.

'Ece Ronay PKK sempatizanı'

Akkaya, Ronay’ın daha önce çekilen bir videoda polislere küfrettiğini ve ‘Kürdistan’ ifadelerini kullanarak zafer işareti yaptığını da hatırlattı.

Ronay’ın PKK sempatizanı olduğunu söyleyen Akkaya, “Siz ikiniz arkadaşınızla birlikte o videoyu nasıl bitiriyorsunuz? Kürtlükle değil, PKK sempatizanısın sen. Kendine geleceksin. Kürdistan diye bir ülke yok kardeşim. O zaman gidecek buradan yallah. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Zafer işareti yapıyorsunuz. Vatan haini zaten." ifadelerini kullandı.

Bircan Bali ve Deniz Akkaya'ya tepki gösterdi

Ronay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Akkaya ve Bali’nin sözlerine tepki gösterdi.

Bali’nin ‘al gülüm ver gülüm’ sözlerine atıfta bulunan Ronay, "Kızınız var benden değilse Allah'tan korkun. Ve bence Bircan Hanım siz artık bu konuda sessiz kalın çünkü benim derdim sizinle değil. Sizi de rezil etmek istemiyorum" dedi.

Akkaya'nın videosunu yayınladı

Ronay bir başka paylaşımında, Akkaya'nın yıllar önce polislere küfür ettiği anları paylaşarak "Ah be Deniz Hanım… Sarhoşken yapılanlar hiç hoş değil değil mi? Hele de beni sırf Kürdüm diye bundan çok daha masum ve reşit olmadığım videoyla vuracağınıza kendi rezil haberlerinize bakın… Bir de polislerin size karşı nezaketine bakın! Yazıklar olsun size" dedi.

Birbirlerinin rezilliklerini ortaya saçtılar

Çıplaklıkları ve gayrimeşru yaşantıları, magazin haberlerine konu olan Akkaya ve Ronay, birbirlerinin rezilliklerini ortaya dökerken Ronay’ın ‘Kürtlük’ üzerinden provokasyon yapması ise dikkat çekti.

Akkaya’nın, PKK sempatizanlığı yaptığı videoya gösterdiği tepkiyi 'Kürt' kimliği üzerinden savunmaya çalışan Ronay, ırk üzerinden mağdur edebiyatı yapmaya çalıştı.