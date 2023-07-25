Birbirlerine girdiler! Zafer Partisi ile Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu'nu paylaşamıyor!

Gelecek Partisi, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı ortaya çıkan gizli mutabakat ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata tepki gösterilen açıklamada, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" denildi.

Zafer Partisinden yanıt geldi: Yüzde birden az oyla grup kurmak ne kadar ahlaki?

Söz konusu açıklamaya yanıt veren Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu’na sert eleştiriler yöneltti.

Gelecek Partisinin 'halk nezdinde karşılığı olmadığı ve kendi başına seçime girme cesaretinin bulunmadığı'nın belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Halk nezdinde bir karşılığı olmayan ve kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunlu Siyasal İslamcı yapıların, terörle etkin mücadele, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi, lâiklik ve millî devlet vurguları içeren bir protokolden rahatsız olmalarını anlamak güç değil. Diğer yandan, AK Parti karşısında siyasi olarak yenilmiş Altılı Masa ittifakında, % 1’den az oy potansiyeline rağmen, Meclis’e girerek grup kurmak; çağdaş demokrasi, siyasi hakkaniyet, ulus egemenliği ve halk iradesinin adilce Mecliste temsili bakımından ne kadar ahlakidir?”

'Davutoğlu'nun hangi yüzle siyaset yaptığı anlaşılmamaktadır'

Açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da şu eleştiriler getirildi:

“Bu şahıs, siyasette ‘kurusıkı’ atmasıyla tanınan biridir. Konuşursam ‘İnsan içine çıkamazlar’ dediği eski lideri için, ne zaman cesaretini toplayıp konuşacağı hala merak konusudur. Diğer yandan Davutoğlu’nun hangi yüzle hala siyaset yapabildiği de anlaşılamamaktadır. Dışişleri Bakanlığı döneminde, o derin dehasıyla(!) ve aslında hesapsız kitapsızca yaptığı hatalarla, Türkiye (değerli) yalnızlığa itilmiş, 13 milyon sığınmacı ve kaçak memlekete girmiş, Mavi Vatan ve Ege adalarında ciddi kayıplar yaşanmıştır.”