Birbirlerine girdiler: Adliye önü savaş alanına döndü!
Birbirlerine girdiler: Adliye önü savaş alanına döndü!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırırken, bir kadın saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi.

Olay, Kartal Anadolu Adliyesi önünde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyenin otopark kısmında iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada bir vatandaş öfkeli kalabalığın arasında kalarak uzun süre boyunca yumruklandı. Kavga esnasında bir kadın da, başka bir kadın tarafından saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı.

