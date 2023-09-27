Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'Değişimciler' grubunun adayı olarak ortaya çıkan ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel, daha yolun başında Ekrem İmamoğlu ile yolları ayırdı. Özgür Özel, "Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre…" diyerek İmamoğlu'nun CHP liderliğine şimdiden karşı çıktı.

Genel başkan kargodan gelmeyecek

Kendisine yöneltilen ‘Sen de oradaydın’ suçlamalarına cevap veren Özgür Özel, "Bir genel başkan adayı çıkacaksa, genç ve yeni bir isim olacaksa meteorla düşmeyecek, kargodan çıkmayacak. Parti içinden çıkacak. Ecevit de vardı İnönü’nün geçmişinde. Kemal Bey de vardı Deniz Bey’İn geçmişinde. İsmet Paşa da vardı Atatürk’ün geçmişinde. Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek." dedi.

Popüler lider arayan bir seçmen var

"Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek, popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var" diyen Özgür Özel, "Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa’da işleyen bu işin Türkiye’de işleme riski var."

CHP’ye bir Macron aramıyoruz

Genel başkanlık yarışında delegeler bazında bir hayli geride kalan Özgür Özel, “CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız" dedikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun adını anmadan İmamoğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

Sırf beyaz gömleğin kollarını kıvırdı diye...

"Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar."

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“CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz”

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışı dahil bazı kararları kamuoyuna açıklandığı zaman öğrendiklerini ve “ortaklaşmadan” yola çıkıldığını söyleyen Özel, “CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz” dedi. Özgür Özel, “Kılıçdaroğlu’nun tavşan adayı”, “İmamoğlu’nun emanetçisi” yorumlarına da şöyle tepki gösterdi:

“Radikal değişiklik lazım”

Öte yandan Özel, "radikal değişim" mesajı verdi: "Yüzler değişmeden, partide her şeyi değiştirsen de millet değiştiğine inanmayacak. O yüzden de yeni yüzler ile ve radikal bir değişiklik ile bu yapılabilir. Türkiye siyasetinde Genel Başkan değişikliği çok radikal bir değişiklik."

"Beyaz gömleğinin kolunu kıvıran" kim Özgür Bey?

Özgür Özel, sözlerinin hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunun internet haber portallarında haber olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yok Artık! BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim. Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" dedi. Ancak Özgür Özel, "beyaz gömleğin kolunu kıvıran'ın kim olduğunu söyleyemedi.