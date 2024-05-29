  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...
Dünya

Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...

Yeniakit Publisher
2024-05-29 19:39:00 - 2024-05-29 20:08:53
Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...

Brezilya, İsrail Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Yapılan açıklamada yeni bir büyükelçi atanmayacağı duyuruldu.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanımasından sonra siyonist İsrail'e bir şok da Brezilya'dan geldi.

Brezilya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Brezilya’nın İsrail Büyükelçisi Frederico Meyer’i geri çağırdığı ve büyükelçinin yerine bir atama yapılmayacağı öğrenildi.

Devlet Başkanı Netenyahu'yu Hitler'e benzetmişti!

Meyer, Brezilya ve İsrail'in şubat ayında çatışma konusunda karşılıklı sert açıklamalar yapmasının ardından hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Gazze'deki saldırıları "soykırım" olarak nitelendirmişti. Lula, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetmişti.

Filistin'deki camilerden 'seferberlik' çağrısı!
Filistin'deki camilerden 'seferberlik' çağrısı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'deki camilerden 'seferberlik' çağrısı!

İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti
İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti

Gündem

İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti

Danimarka Parlamentosu Filistin'i reddetti!
Danimarka Parlamentosu Filistin'i reddetti!

Gündem

Danimarka Parlamentosu Filistin'i reddetti!

İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı
İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı

Gündem

İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı

İsrail’in uşakları Filistin bayrağı açan milletvekiline bakın ne yaptı?
İsrail’in uşakları Filistin bayrağı açan milletvekiline bakın ne yaptı?

Gündem

İsrail’in uşakları Filistin bayrağı açan milletvekiline bakın ne yaptı?

Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!
Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!

Dünya

Dr. Musa Akkari: Protestolarınızı artırın! Filistin Müslümanların desteğini bekliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

jasan

hani brezilya yeni devlet başkanı silva siyonist uşağı idi...?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23