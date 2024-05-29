Birbiri ardına adımlar atılıyor! İsrail'e bir şok da Brezilya'dan...

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanımasından sonra siyonist İsrail'e bir şok da Brezilya'dan geldi.

Brezilya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Brezilya’nın İsrail Büyükelçisi Frederico Meyer’i geri çağırdığı ve büyükelçinin yerine bir atama yapılmayacağı öğrenildi.

Devlet Başkanı Netenyahu'yu Hitler'e benzetmişti!

Meyer, Brezilya ve İsrail'in şubat ayında çatışma konusunda karşılıklı sert açıklamalar yapmasının ardından hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Gazze'deki saldırıları "soykırım" olarak nitelendirmişti. Lula, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetmişti.