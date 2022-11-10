Bırakın yenisini eskiler bile duruyor! Ankara'da Mansur Yavaş destanı (!)

YENİ AKİT ANKARA

Adı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı ile anılanlar arasında bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da metro hatlarını bile yönetemiyor. 31 Mart yerel seçimlerinden önce 58 Km metro yapma sözü veren Yavaş, sözde projeleri için herhangi bir adım atmazken mevcut metro hatlarında yaşanan arızalar yüzünden Ankaralı vatandaşlar sabah saatlerinde mağdur oldu.

Yavaş’ın beceriksiz yönetim anlayışına tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Ankaralılar bugün de işine, okuluna geç kaldı. Neden mi? Seçim dönemi 58 KM metro yapacağız deyip, SIFIR KM bile metro yapamayan Sn. @mansuryavas06 mevcut metroları bile yönetemediği için” ifadelerini kullandı. AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ise, “Ankara’da Mansur Yavaş Başkan 58 KM metro yapacağım dedi. Bırakın metro yapmayı var olan metroyu bile çalıştıramıyorlar. 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünde insanlar perişan. İşte aciz yönetim işte Ankara” dedi.