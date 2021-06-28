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Gündem Bırakın konuşsunlar! Aşıya karşı çıkan doktora soruşturma başlatıldı
Gündem

Bırakın konuşsunlar! Aşıya karşı çıkan doktora soruşturma başlatıldı

İstanbul Tabip Odası, aşı karşıtı açıklamalar yapan Doktor Bilgehan Bilge hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:49:00 -
Bırakın konuşsunlar! Aşıya karşı çıkan doktora soruşturma başlatıldı

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor. COVID-19’a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddüdü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar. Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da 'Plandemi Büyük Buluşması' adıyla düzenlediği mitingde 'Asla ve kata aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tallahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

 

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Yorumlar

Zülmekarşı Dikduran

Bırakın mileti koyun mı zanneduyorsunuz istiyen olsun istemiyen olmasın hani insan hakları
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Yurt

Zaten isteyen vuruluyor, istemeyen vurulmuyor. Sağlık bakanlığı milletin lehine karar verir. Karapropaganda yapanları uyarmak gerek.Bu doktor siyaset yapacaksa istifa etsin.
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