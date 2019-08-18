"Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"

Flaş transferlere rağmen önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'de taraftarlar yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.



Başakşehir'in 23 yaşındaki millî yıldızı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Burak'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta saha, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulundu.



Emre Belözoğlu'nun yakın markajındaki İrfan Can'ın bu isteği sarı-lacivertlilerde sevinç uyandırdı. Ancak, Başakşehir'in yıldız oyuncusunu bırakmaya niyeti yok. Ki bırakırsa da istenen rakam 7 milyon avro.



Başkanlar zirvesi



Buna rağmen, hafta içinde Mahmut Tekdemir için Göksel Gümüşdağ ile görüşecek olan Başkan Ali Koç'un İrfan Can için de teklif sunacağı öğrenildi.



Mahmut ve İrfan transferlerinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli yönetim Ersun Yanal'ın taleplerini büyük ölçüde karşılamış olacak. Öte yandan, sol bek için Arnavut asıllı Danimarkalı Rıza Durmisi ile anlaşan sarı-lacivertliler, Lazio ile detayları konuşuyor.



Durmisi de pürüz çıkması halinde Chelsea'nin kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Ganalı Abdul Rahman Baba alternatif olarak düşünülüyor. Stoperde ise Kolarov ümitleri hızla tükenirken gündeme Tigres'in Polonya asıllı Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak geldi. (Türkiye)