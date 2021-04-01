Bir Zamanlar Kıbrıs hangi dönemi anlatıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu nedir?

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Tayanç Ayaydın’ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yayın hayatına başlıyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs hangi dönemi anlatıyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs hangi dönemi anlatıyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde 1963'den itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliam anlatılıyor.

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.