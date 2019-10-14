Bir yılı doldurmadan yıllık izin kullanılır mı?

Yıllık izin çalışanların yasal hakkıdır. Çalışanlar her yıl belirli sürelerle ücretli yıllık izin kullanmaktadır. Peki bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? 5 yıl çalışan kaç gün yıllık izin kullanır? 21 gün yıllık izin ne zaman hak edilir?

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61’inci maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenleye göre yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı çalışma süresinin deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 yıl olması gerekmektedir.

5 yıl çalışan kaç gün yıllık izin kullanır?

Yıllık izin hakkı, işçinin işe başladığı günden itibaren bir yıl sonra doluyor. Çalışma süresi arttıkça yıllık izin hakkı da artıyor. Çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 20 gün, 15 yıl ve daha fazla olan işçilere de 26 gün yıllık izin verilmesi gerekiyor.

21 gün yıllık izin ne zaman hak edilir?

Başka bir ifadeyle, 5 yıldan fazla bir hizmet süresine karşılık, ancak 6. yılın izninin kullanıldığı 7. yıldan itibaren 20 işgünlük yıllık ücretli izin kullanılabilecektir. Dolayısıyla 08.02.2007 yılında işe başlayan bir kişi, 08.02.2013 tarihinden sonra kullanacağı 6. yılın iznini 20 gün olarak kullanabilecektir.

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