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Bir yıldız daha futbolu bıraktı!

Danimarka'nın Esbjerg takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Vaart, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:56
Bir yıldız daha futbolu bıraktı!

Hollanda medyasına konuşan Van der Vaart, sakatlığının bir türlü geçmemesi nedeniyle futbol kariyerini sonlandırdığını belirtti.

Bir süre önce sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan 35 yaşındaki futbolcu, kendisi için zor bir karar olduğunu kaydederek, "Bırakmak zorundayım. Bu şekilde zevki kalmıyor ve ben bunu önlemek istiyorum. Böyle daha iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Van der Vaart, "Hem oynadığım takımlarda hem de Hollanda Milli Takımı'nda kupalar kazandım. Yıllarca en güzel statlarda birçok büyük futbolcu ile oynadım. Bunu çocukken hayal etmeye bile cesaret edemezdim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel futbola, 2000 yılında altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan Van der Vaart, daha sonra Hamburg, Real Madrid, Tottenham, Real Betis, Midtjylland ve son olarak Esbjerg kulüplerinde top koşturdu.

Van der Vaart, Hollanda Milli Takımı'nın 3 kez Avrupa Şampiyonası, 2 defa da Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:56
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