Bir yıl oldu, bin yıl olsa da bekleriz

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti 1 yılı geride bıraktı. Tam 1 yıldır HDP önünde oturma eylemi gerçekleştiren acılı anneler, HDP’nin tüm tehdit ve kışkırtmalarına rağmen evlat nöbetini sürdürdü. 15 acılı annenin evladına kavuşmasını, evlat nöbetinden etkilenen 144 teröristin teslim olması izledi. Örgütte çözülmeye neden eylem sonucu örgüte katılım bitme noktasına geldi.

HDP, hayatımızı zehir etti

Bir yıl önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlayan oturma eyleminin ilk gününden beri evlat bekleyişini sürdüren Ayşegül-Rauf Biçer çifti, “HDP önünde 1 yılı tamamladık ama bin yıl geçse de çocuklarımız gelmeden nöbeti bırakmayacağız. Bu yola ölümüne baş koyduk. Yıllardır oğlumuz Mustafa’nın hasretini çekiyoruz. Oğlumuzu dağa HDP’nin götürdüğünü biliyoruz. Nasıl ki bize yıllardır acı yaşatıyorlarsa, biz burada oğlumuz gelene kadar onlara bu acıyı onlara yaşatacağız” dedi. Acılı anne Türkan Mutlu ise, “6 yıldır kaçırdıkları kızım Ceylan’ın hasretiyle yaşıyorum. Bu acıya son vermek için nöbeti asla bırakmayacağım. Evlat nöbeti, evladıma kavuşmam için bana umut oldu. 15 annenin evladına kavuşmasına vesile oldu. Biz de kavuşacağımız günü bekliyoruz ve hiç gitmeyeceğiz” diye konuştu.

Kararlıyız korkmuyoruz

Evlat nöbetindeki anne Fatma Akkuş, “Kızım Songül kaçırıldığından beri dünyam zehir oldu. Kızımı HDP kaçırdı. O yüzden buradayım. Evlat hasreti çeken, HDP/PKK mağduru tüm anneler için eylem yapıyoruz. Dağa kaçırılan her bir genç geri geldiğinde kendi kızım gelmiş gibi seviniyorum. Benim kızım da bir gün gelecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka ise şunları söyledi: “Artık biliyoruz ki HDP çocuklarımızı PKK’ya teslim etti. Biz de nasıl teslim ettilerse öyle de getirsinler istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar da gitmeyeceğiz.”

Rahatsızlığından dolayı evlat bekleyişini evinde sürdüren anne Sadiye Özbey de “Tüm kalbimle annelerin yanındayım. Tek derdimiz çocuklarımız. Anneler kararlı ve HDP/PKK annelerden korkuyor, biliyoruz” derken Sevdet Demir, “Nöbeti bırakmayacağız. Çocuklarımız gelene kadar bu eylem sürecek” dedi. 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için katıldığı oturma eylemini sürdüren anne Nazlı Sancar, “Çocuklarımızı terör örgütü için büyütmedik. Evlatlarımızı istiyoruz. Almadan da gitmeyeceğiz. Korkmuyoruz, kararlıyız” ifadelerini kullandı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemi yapan acılı anne Zümrüt Salim ise, “Hiç vicdanları yok. Yıllardır evlat hasreti çekiyoruz ve aylardır nöbetindeyiz. HDP Kürtler için tek bir şey yapmadı” dedi.