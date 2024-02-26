Bir yanda ülkeye değer katan projeler diğer yanda heykele konsere gömülen paralar! Eser siyaseti! Eşek siyaseti

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partilerin seçim çalışmaları da hızlandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı, “eser siyasetini” öne çıkarırken, başta CHP olmak üzere muhalefet partileri çok fazla eser üretemedikleri için “ideoloji ve demagoji siyaseti” yaparak sonuç almaya çalışıyor. Başkan Erdoğan, miting meydanlarında sıkça dillendirdiği “İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri” sözüyle CHP’nin eser üretememesine vurgu yapıyor. Seçim kampanyalarında, savunma sanayisindeki büyük gelişmeyle ülkemize kazandırılan TCG Anadolu amfibi çıkarma ve uçak gemisi, dünyada savaş stratejilerini değiştiren İHA ve SİHA’lar, Tayfun Füzesi, ülkemizi 5’inci nesil savaş uçağı üreten ülkeler ligine çıkaran Milli Muharip Uçak Kaan, yerli otomobil Togg, Karadeniz’de keşfedilerek üretime alınan devasa gaz rezervleri, Güneydoğu’da keşfedilerek üretime alınan petrol kuyuları, hızlı tren projeleri, İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, otoyollar gibi saymakla bitmeyen dev projeler, ihracatın 255 milyar doları aşması gibi gelişmeler, iktidar adaylarına avantaj sağlıyor. AK Parti’nin ardından en fazla yerel yönetime sahip olan CHP’nin akılda kalan eserleri ise, Eskişehir’deki “Çekirdek Çitleyen Eşek Heykeli”, “Sarhoş Adam Heykeli”, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanıyken diktirdiği ve Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarıyla bilinen Makarios’un yer aldığı “Kıbrıs Heykeli” gibi heykellerden oluşuyor.

CHP hiçbir şey üretmedi

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Fatih Ünal, şunları dile getirdi: “CHP zihniyeti zaten bugüne kadar hiçbir şey üretmedi, düşünmedi de. 2019’da aldıkları belediye başkanlıklarında da ne Ankara’da, ne İstanbul’da ciddi eserler üretmediler maalesef. İstanbul’da bir çeşmenin açılışını Genel Başkan seviyesinde yaparak övündüler. Ancak AK Parti hizmet siyasetinin bütün güzel örneklerini sergiledi bugüne kadar. Köprüler, yollar, metrolar, havalimanları, tüneller, SİHA’lar, TCG Anadolu gibi ülkemize büyük güç kazandıran savunma projeleri, sosyal tesisler, sosyal yardımlarla anılıyor. AK Parti demek hem eser, hem de gönül belediyeciliği için çalışma demek, CHP demek ise sadece algı, sanal, heykel, sazlı sözlü konser belediyeciliği demek. Bir arpa boyu yol gidemediler. Türkiye’nin ikinci yüzyılına girdik, CHP hala eski bildik saz, heykellerle insanları oyalamaya çalışıyor. AK Parti ise her alanda halkımıza hizmetlerini sürdürüyor. Halkımız da bunu yaşayarak gördüğü için AK Parti’yi 21 yıldır tercih ediyor. İnşallah 31 Mart’ta Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bu eser ve gönül belediyeciliğine halkımız oy verecek ve güzel hizmetlerimiz devam edecek.”

Heykelcilik ti'ye alındı

Seçimler yaklaştıkça, sosyal medya kullanıcıları da politik görüşlerini paylaşıyor. Muhalif medya kullanıcıları paylaşımlarında genellikle hayat pahalılığı, enflasyon, emekli maaşları konularında hükümete eleştirilerde bulunurken, Cumhur İttifakı’nı destekleyen kullanıcılar ise, CHP’nin belediyelerin heykel ve konser dışında hiçbir etkinlik gerçekleştiremediğine vurgu yapıyorlar. CHP’li eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, aralarında “Çekirdek Çitleyen Eşek”, “Sarhoş Adam” gibi heykeller bulunan yüzlerce heykele 15 yılda 500 milyon liranın üzerinde harcama yapması ise CHP’li belediyeleri eleştirmek isteyenlerin en çok hatırlattıkları konuların başında geliyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Temel atmama töreni” ve sürekli arızalanan, yanarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan İETT otobüsleri de CHP’li belediyelere yönelik eleştiriler arasında bulunuyor.

Eşekleri evlendirdiler

Halka hizmet üretmedikleri için fazlasıyla boş zamanı olan CHP’li belediye başkanları, eşekleri evlendirmek gibi komik hizmetlerle gündeme geldi. 2014 yılında CHP’li Büyükçekmece Belediyesi, hayvanat bahçesindeki 2 eşeğin evlendirildiğini duyurarak hayvanlara evlilik cüzdanı hazırladı. Belediyenin bu tavrını eleştiren Çankaya Hayvanseverler Platformu da CHP Genel Merkezi önünde eşekleri temsili olarak evlendirerek, protesto etti. Platform Başkanı Mürsel Akyüz, Akgün’ün başlattığı akıma dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılmasını istediklerini belirterek, eşeklerden bir çiftin nikâh şahitliğini Kılıçdaroğlu’nun, diğer çiftin nikâh şahitliğini de CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün yapmasını istediklerini söylemişti.

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