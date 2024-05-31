Bir yanda Refah diğer yanda Gazze! Soykırımda bilanço katlanıyor...

"Güvenli bölge" Refah'ta saldırılarını sürdüren siyonistler bir yandan da Gazze'yi bombalıyor.

Siyonistlerin bölgede 238 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, işgalcilerin son 24 saatte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği 5 saldırıda, 60 Filistinli hayatını kaybederken, 280 sivil de yaralandı.

36 bin 284 şehit!

Bakanlık tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin açıklanan son rakamlara göre ise, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 36 bin 284’e, yaralı sayısının ise 82 bin 57’ye yükseldiği aktarıldı.

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