Bir vasiyetle başlayan gelenek: Türbe Dede Pilav Günü! İstanbul Valisi Gül ile AK Parti İl Başkanı Özdemir 15 bin kişiye kavurma pilav dağıttı

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl kasımın ikinci perşembesi yapılan etkinliğin 102'ncisi, dua edilmesiyle başladı.

Duanın ardından hazırlanan kavurma ve pilav, yaklaşık 15 bin kişiye dağıtıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kaymakam Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da kazanların başına geçerek vatandaşlara pilav ikram etti.

Vali Gül, konuşmasında, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Abdullah Başkanımız sağ olsun davet etti, iyi ki gelmişiz. Bağcılar’da gördüğümüz en samimi kalabalıklardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğinizi, kardeşliğinizi daim eylesin" dedi.

DOSTLUK KOMŞULUK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise "Türbe Dede Pilavı"nın köklü bir geleneği yaşattığını söyledi.

Özdemir, "Selanik'te başlayan ve burada devam eden önemli bir geleneğin sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlik, hem geçmişimizin köklerini hatırlatıyor hem de komşuluk ve dostluk bağlarımızı güçlendiriyor." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız da kültürel mirasın yaşatılmasının önemini vurguladı.

Yıldız, kendilerini güçlü kılanın geleneğe sahip çıkmak olduğunu dile getirerek, "Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Güçlü toplumlar geçmişiyle var olur. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

YUSUF ADLI ASKERİN VASİYETİ

"Türbe Dede Pilavı" geleneğinin, savaşta yaralanan Yusuf adlı askerin vasiyetine dayandığı rivayet ediliyor.

Bu askerin, son nefesini vermeden önce kendisini bulanlara "Öldüğüm günün her seneidevriyesinde etli pilav yapılıp halka dağıtılsın." diye vasiyet ettiği aktarılıyor. O günden bu yana Mahmutbey'de bu gelenek kesintisiz sürdürülüyor.