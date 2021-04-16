Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Fas basını tarafından Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin, 13 adet Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sipariş ettiği iddia edildi. Fas basını tarafından söz konusu satın alım, "Fas’ın, Cezayir’e karşı askeri güç dengesinde yerini daha da sağlamlaştıran eşi görülmemiş bir satın alma" olarak nitelendirildi.

Fas basını tarafından ortaya koyulan iddianın doğru olması durumunda Fas, açık kaynak verilerine göre; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden dördüncü ülke olacak. Bayraktar TB2 SİHA, özellikle Karabağ’da gerçekleştirilen Azerbaycan – Ermenistan savaşı esnasında Ermeni Ordusu’na ciddi darbeler vurmuştu.

Bayraktar TB2 SİHA

Bayraktar TB2 SİHA, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

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