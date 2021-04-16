  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu
Teknoloji

Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larını almak için dünya ülkeleri adeta sıraya girdi. Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş edildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:53:00 - 2021-04-16 15:01:20

Fas basını tarafından Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin, 13 adet Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sipariş ettiği iddia edildi. Fas basını tarafından söz konusu satın alım, "Fas’ın, Cezayir’e karşı askeri güç dengesinde yerini daha da sağlamlaştıran eşi görülmemiş bir satın alma" olarak nitelendirildi.

Fas basını tarafından ortaya koyulan iddianın doğru olması durumunda Fas, açık kaynak verilerine göre; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden dördüncü ülke olacak. Bayraktar TB2 SİHA, özellikle Karabağ’da gerçekleştirilen Azerbaycan – Ermenistan savaşı esnasında Ermeni Ordusu’na ciddi darbeler vurmuştu.

Bayraktar TB2 SİHA

Bayraktar TB2 SİHA, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı
Medya

Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı

Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların yer aldığı ATV'de bir dizi final yapma ka..
Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...
Gündem

Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de tedbirler artırılarak 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Kısmi kapanma ile vakaların yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Aks..
ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti...
Gündem

ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan İstanbul'daki konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda cevap beklediklerini ifade e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay