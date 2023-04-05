Bir ülke daha Patriot kervanına katıldı

Raytheon Technologies, İsviçre’ye Patriot Hava Savunma Sistemi (HSS) sağlamak için ABD Ordusu’ndan 1.2 milyar dolar değerinde yabancı askeri satış sözleşmesi aldı. Satış ile birlikte Patriot Hava Savunma Sistemini seçen İsviçre, küresel olarak 18.; Avrupa ülkeleri arasında ise 8. kullanıcı oldu.

1.2 milyar dolarlık sözleşme detaylarına göre İsviçre, 5 adet Patriot bataryasını ve GEM-T olarak bilinen Güdümlü Geliştirilmiş Füze temin edecek. GEM-T füzesi taktik balistik füzeleri, seyir füzelerini ve düşman uçaklarını engelleyebilmekte.

Raytheon Hava Savunma Başkanı Tom Laliberty, ”Bugünün tehditlerine karşı koymak için özel olarak tasarlanan Patriot, ABD Ordusu ve şu anda 17 uluslararası ülke için kendini kanıtlamış, güvenilir kara tabanlı hava savunma sistemidir. İsviçre şimdi bu Patriot kullanıcı topluluğuna katılacak ve silah sisteminin kullanım döngüsü boyunca çeşitli ortaklıklardan, deneyimlerden ve maliyet paylaşımlarından yararlanmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Önemli bir kısmı belirtmek gerekirse İsviçre için Patriot teklifi, yerel sanayiye katılım vaatlerini de içeriyordu. Raytheon, Patriot sistemini İsviçre’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ve egemenliğini koruyacak şekilde sunmak için İsviçre endüstrisi ile birlikte çalışacak.

İsviçre’ye söz konusu Patriot teslimatının 2032 yılı sonuna kadar tamamlanacağını tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patriot Hava Savunma Sistemi (HSS)

Patriot Hava Savunma Sistemi, gelişmiş uzun menzilli seyir füzelerini, taktik balistik füzeleri ve çok çeşitli hava soluma tehditlerini yenmek için dünyada mevcut olan en etkili, en sofistike ve savaşta kanıtlanmış kara tabanlı hava savunma sistemlerinden birisi olarak bilinmekte. Bu tehditler geliştikçe Patriot da güncelleştirilmekte. Patriot sahibi ülkelerin devam eden yatırımları sayesinde Patriot teknolojisi sürekli yenilenmekte, test edilmekte ve geliştirilmekte.

ABD Ordusu haricinde Patriot; Hollanda, Almanya, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Kuveyt, Tayvan, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, BAE, Katar, Romanya, Polonya, İsveç, Bahreyn ve son olarak İsviçre tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

SavunmaSanayiST