Bir ülke daha IMF ile anlaştı

IMF ile Arjantin arasında aylardır ertelenen görüşmeler geçen hafta yeniden başladı. İsmini vermek istemeyen kaynaklar, Arjantin’in 700 milyon dolarlık borç ödemesini bugün yapmayı planladığını belirtti. Tarafların faiz dışı bütçe konusunda anlaştığı ifade edildi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Arjantin Ekonomi Bakanlığı'nın ve IMF yetkililerinin programın detaylarına dair görüşmeleri sürdüreceği belirtildi.

Arjantin ile IMF, 2018’de 50 milyar dolarlık kredi için anlaşmıştı.

22. kez IMF programı alan Arjantin, 40 milyar dolarlık borcun geri ödemesini ertelemek için çabalıyordu. Hükümet, borcunu geri ödemek için IMF ile 10 yıllık bir anlaşma yapmayı hedefliyor.