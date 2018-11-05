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Bir ülke daha dolardan vazgeçiyor!

Türkiye ile birlikte çok sayıda ülkenin ikili ticari ilişkilerde dolar kullanımından vazgeçmesi diğer ülkelere de örnek oldu. Son olarak Pakistan'da dolardan vazgeçerek Çin ile ticarette bundan sonra yuan kullanacağını açıkladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:34
Bir ülke daha dolardan vazgeçiyor!

Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Venezuela, Çin, Hindistan ve Japonya'dan sonra dolar karşıtı cepheye bir ülke daha katıldı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Çin ziyareti ve ülke gündemine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Han'ın ziyaretinin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret kadar önemli ve başarılı geçtiğini belirten Çaudri, Çin'in Pakistan'a her türlü ekonomik ve siyasi desteği sunduğunu vurguladı. Çaudri, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini hem ülkemizde hem de Çin'de insanlara yücelterek anlatıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz 15 milyar doları buluyor. Bundan sonra da Pakistan ve Çin arasındaki ticarette dolar yerine yuan kullanılacak." diye konuştu.

'Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerimiz var'

Çin'in siyasi nedenlerle değil, halklar arasındaki yakın ilişkilerden dolayı önemli bir dost olduğunu söyleyen Çaudri, "İlişkiler politikayla değil halkın ilişkilerine göre şekillendirilir. Bizim de bu nedenle Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerimiz var. Bütün Müslüman ülkeler de Han'a güveniyor. İslam dünyasındaki sorunların çözümü için Han'dan ara buluculuk istiyorlar. Yemen müzakerelerinde de ilerleme kaydettik. Güçlü bir eylem planıyla ümmet içindeki çatışmanın çözülmesi dış politikamızın önemli bir parçası konumunda." ifadelerini kullandı.

Çaudri, ülkede geçen hafta 3 gün süren şiddet olaylarına da değinerek, "İslam'ın adını kullanarak vatandaşın canına ve malına zarar verenlerin hiçbir ahlaki temeli yoktur. Kimse İslam adını kullanarak nefret saçamaz. Protestocular meyve satan çocuklara da saldırdı taksicilere de. Araçların içindeki kadınlar hakaretlere uğradı, araçlar yakıldı, sokak satıcılarının malları çalındı." dedi.

Göstericilere polis ve askerle müdahale etmek yerine müzakere yolunu seçtiklerini söyleyen Çaudri, Facebook ve Twitter'la anlaşarak şiddet olaylarına karışanlara ilişkin bilgileri aldıklarını ve hesapların bloke edildiğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:34
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