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Teknoloji Bir ülke daha Ay'a bayrak dikti!
Teknoloji

Bir ülke daha Ay'a bayrak dikti!

Çin'in numune toplamak için Ay'a yolladığı Chang'e 5 uzay aracı, Ay zeminine Çin bayrağı dikti.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 07:03:00 -
Bir ülke daha Ay'a bayrak dikti!

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay'dan numune toplaması için "Chang’e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay aracı 1 Aralık'ta Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

Topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Chang'e 5 uzay aracının, Ay'a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi.

Uzay aracının üzerindeki kamera tarafından çekilen ve Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından paylaşılan fotoğrafta, Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde Çin bayrağının hareketsiz durduğu görüldü.

Uzay aracının topladığı örnekleri başarıyla getirmesi halinde Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan Dünya'ya örnek getiren 3. ülke unvanına sahip olacak. Chang'e 5'in söz konusu görevi ile birlikte Ay ve Güneş hakkında bilinmeyen hususların aydınlatılması planlanıyor.

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