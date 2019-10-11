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Bir ülke daha açıkladı! 'Rusya ile Su-57 için görüşüyoruz'

Nijerya'nın Moskova Büyükelçisi Steve Davis Ugba, Rusya ile Su-57 savaş uçaklarının satışı için görüştüklerini duyurdu.

11 Ekim 2019 Cuma 14:16
Bir ülke daha açıkladı! 'Rusya ile Su-57 için görüşüyoruz'

Sputnik’e yaptığı açıklamada Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Steve Davis Ugba, Nijerya’nın olası bir Su-57 savaş uçağı tedariki için Rusya’yla görüştüğünü ifade etti. Bunun yanında diplomat; Rus üretimi helikopter, tank ve arama-kurtarma teçhizatıyla da ilgilendiklerini açıkladı.

Ugba, “Su-57 savaş uçağını da görüştük, bu konu üzerine müzakerelerimiz devam ediyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bu konuda bize yardımcı olmuyor. Rusya, tüm yükümlülüklerini layıkıyla yerine getiren oldukça makul bir ortak” ifadelerini kullandı.

Diplomatın açıklamalarına göre Nijerya, Rusya’nın geliştirdiği pek çok askeri teçhizat ve teknolojiyle yakından ilgileniyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:16
  1. Su-57 savaş uçağı
  2. Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Steve Davis Ugba

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