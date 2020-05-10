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Gündem

Bir tweet ortalığı karıştırdı! FETÖ’cü hainlerden firari Can Dündar’a sert tepki

FETÖ'nün servis ettiği sözde belgelerle MİT TIR'ları Kumpası'na destek veren vatan haini Can Dündar ile örgütün arası açıldı. Dündar, Sevda Noyan’ın Ülke TV'de yaptığı açıklamaları eleştireyim derken istemeden FETÖ’cülerin darbeci olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:06:00 -
Bir tweet ortalığı karıştırdı! FETÖ’cü hainlerden firari Can Dündar’a sert tepki

Firari Can Dündar ile FETÖ'nün arası bir tweet ile bozuldu. Sevda Noyan’ın Ülke TV’deki açıklamaları Dündar ve FETÖ'nün kalemşörlerinin birbirine girme sebebi oldu.

Sevda Noyan’ın sözlerin eleştirmek isteyen Dündar, sosyal medya hesabından, “#SevdaNoyan, darbeci arıyorsa komşularına değil, kocasına musallat olsun. Kocası iyi bilir darbecileri... Yıllarca SamanyoluTV’de ekmeğini yedi onların....” diyerek FETÖ’cülerin darbeci olduğunu  istemeden de olsa itiraf etti.

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Tepki gösterenlerden biri de STV'nin firari spikeri Asım Yıldırım olurken diğeri Today Zaman'ın genel yayın yönetmenliğini yapan Sevgi Akarçeşme oldu.

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