Bir tweet ortalığı karıştırdı! FETÖ’cü hainlerden firari Can Dündar’a sert tepki

Firari Can Dündar ile FETÖ'nün arası bir tweet ile bozuldu. Sevda Noyan’ın Ülke TV’deki açıklamaları Dündar ve FETÖ'nün kalemşörlerinin birbirine girme sebebi oldu.

Sevda Noyan’ın sözlerin eleştirmek isteyen Dündar, sosyal medya hesabından, “#SevdaNoyan, darbeci arıyorsa komşularına değil, kocasına musallat olsun. Kocası iyi bilir darbecileri... Yıllarca SamanyoluTV’de ekmeğini yedi onların....” diyerek FETÖ’cülerin darbeci olduğunu istemeden de olsa itiraf etti.

FETÖ’cüler Dündar’ı şamarladı

Tepki gösterenlerden biri de STV'nin firari spikeri Asım Yıldırım olurken diğeri Today Zaman'ın genel yayın yönetmenliğini yapan Sevgi Akarçeşme oldu.