Bir türlü uykuya dalamıyorsanız; bu yöntemi denemenizde fayda var!

Uyku apnesi probleminiz yoksa bile bazen uykusuzluk sorunu kabusunuz olabilir. Birçok kişi stres ve aşırı yorgunluk durumunda uykuya dalma konusunda çok daha fazla zorlandıklarını belirtir. Siz de böyle bir problem yaşıyorsanız bilim insanlarının uyarılarına kulak verin.

Sıcak bir duş

Sıcak bir duş gibisi yok. Yapılan sıcak bir banyo hem yorgunluğu insanların üzerinden alır hem de kişisel hijyeni sağlar. Yapılan araştırmalar ise banyonun yalnızca hijyen için önemli olmadığını kanıtlamıştır. Uyumadan yaklaşık 90 dakika önce yapılan sıcak bir banyo, vücudun ısısını değiştirir. Bu değişiklik ise uykuya geçiş sürecini hızlandırır.

Ilık süt ve bal

Sıcacık bir banyonun ardından ılık bir bardak ballı süt de uykuya geçiş sürecinizi sandığınızdan hızlı bir şekilde sağlayacaktır.

Düzenli uykunun faydaları nelerdir?

Düzenli uyku alışkanlığına sahip olan kişilerde stres ve kaygı oranı bir hayli azdır.

Günde en az 7-8 saat uyku uyuyan bireylerde hafıza sorunu kolay kolay yaşanmaz.

Düzenli uyku alışkanlığı sayesinde tansiyonunuz dengelenir. Uykusuzluk ise genellikle tansiyonun düşmesine yol açar.

Kaliteli bir uyku tüm beden için faydalıdır. Uykusuzluk sorunu yaşamayanların bağışıklık sistemleri daha güçlüdür.

Uykusuzluk beraberinde kilo almayı da hızlandırır.

Yapılan araştırmalar düzenli uyku alışkanlığının diyabet riskini bir hayli azalttığını kanıtlamıştır.

Düzenli uyku alışkanlığı ayrıca kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.