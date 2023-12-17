Bir türlü anlaşamadılar! Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki o diyalog herkesi güldürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında Meclis Genel Kurulu'nda ilginç bir diyalog yaşandı. Bakanlığının çalışmalarını anlatırken süresi biten Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor." diyerek Bozdağ'dan ek süre istedi. Koca birkaç kez üst üste ek süre talep ederken, Bozdağ, "İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık." sözleri Genel Kurul'daki milletvekillerini güldürdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığının çalışmalarını anlatmak üzere TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Koca'ya birkaç kez süre verildi

Bakan Koca, kendisine verilen süre yetmeyince Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etti. Bu durum defalarca tekrarlanırken, her seferinde Bekir Bozdağ, "Sayın bakanım lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Son kez uzatıyorum." diyerek ek süre verdi.

'İçişleri Bakanımızdan keseceğiz" dedi

Ancak Bakan Koca'nın konuşması bir türlü bitmedi. Bir kez daha mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor." diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bozdağ, Bakan Koca, "İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık" diye yanıt verirken, Bakan Koca, "Oradan kesmeyelim" dedi.

Bozdağ ile Bakan Koca arasındaki diyalog genel kuruldaki milletvekillerini güldürdü.

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