Bir türlü akıllanmayan sürücüye 390 bin lira rekor para cezası

Kaza; Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ziya Furkan R.'nin kullandığı 07 AHJ 828 plakalı otomobil, aynı istikamette kaldırım üzerinde seyrederken kaldırımdan yola inen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı 07 BOJ 996 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ziya Furkan R.'nin 116 promil alkollü olduğu, ikinci kez alkollü yakalandığı için sürücü belgesine 2 yıllığına el konulmuş olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

YENİ CEZADAN HABERİN YOK SANIRIM

Otomobil sürücüsüne ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için 150 Bin TL, araç sahibine de aracını ehliyetsiz bir kişiye kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konuldu.

Alkollü sürücü kesilen ceza karşısında şaşkına dönerken trafik polisi " Yeni cezalardan haberin yok sanırım" cevabını verdi. Trafik polisine ehliyetini ne zaman geri alacağını sorduğu trafik polisi ise "Sistemde 2032 yılında geri alabileceğiniz görülüyor. Ama ben ehliyetinizi geri vereceklerini zannetmiyorum. Yeni cezalarda üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalananın ehliyeti tamamen iptal ediliyor" dedi. Alkollü sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.