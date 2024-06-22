Bir Türk seri katilin diğer bir Türk seri katili öldürdüğü ilginç vaka!

Türkiye’de seri katil yok diye düşünebilirsiniz ancak tahmin ettiğinizden çok daha fazlası ve vahşi cinayetleri var. Bunlardan biri de tam 5 çocuğu öldüren Ayhan Kartal.

“İzmir Canavarı” olarak bilinen Türk seri katil Ayhan Kartal, özellikle çocuklara karşı işlediği korkunç cinayetlerle biliniyor.

1980’li yıllarda işlediği bu cinayetler, toplumda inanılmaz bir panik ve öfke meydana getirdi. Hazırsanız lakabını hak eden bu canavarın hikâyesine daha yakından bakalım.

1980’lerin başında cinayet işlemeye başladı.

Ayhan Kartal’ın ilk kurbanı 9 yaşında bir çocuktu. Parkta kaçırdığı küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürüp cesedini de bir çöp konteynerine atmıştı.

Aslında bu cinayetinin ardından Bakırköy’de akıl hastanesine yatırılmıştı ve 1 yıl psikiyatrik tedavi gördükten sonra serbest bırakılmıştı. Çıktığında başka çocukları de öldürdü. Hepsi 7-12 yaş aralıklarındaydı.

1989 senesinde ciddi bir araştırma başlatıldı.

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İzmir’de üst üste çocukların ortadan kaybolması ve bazılarının cesetlerine ulaşılması, polisi harekete geçirdi. Katilin profili oluşturulup tahmini bölgelerde araştırmalar yürütüldü. Ayhan Kartal, araştırmalar sonucu Bornova Pınarbaşı’ndaki evinde sandıkta saklanırken yakalandı.

Yakalandıktan sonra ise bütün suçlarını bir bir itiraf etti. 5 çocuğu öldürmüştü. Kendini çocuklara yakın hissettiğini ve sadece çocuklarla ilişkiye girebileceğini söylemişti. Ayrıca içinde cin olduğunu, cinli olduğu için sokaklarda kurban aradığını iddia etmişti.

1991 senesinde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Akıl hastanesinde aynı koğuşu paylaştığı “Çivici Katil” lakaplı Süleyman Aktaş’tan korktuğu için başka bir koğuşa nakledildi.

2000 senesinde ise 2 farklı mahkûm tarafından öldürüldü. 5 defa bıçaklanarak can verdi. Âdeta tüm öldürdüğü çocuklar için birer bıçak gibiydi. Ayhan Aktaş’ın katillerinden biri, “Bebek Yüzlü Katil” lakaplı başka bir seri katildi.