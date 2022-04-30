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Gündem Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler
Gündem

Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler

Trabzonspor bayrağının Bağdat Caddesi'ne asılmasını önlemek isteyen Fenerbahçeli bir grup taraftarın bölgede nöbet tuttuğu belirlendi. Caddenin her yanı sarı-lacivert bayraklarla donatılırken futbol uğruna sokaklarda karışıklığa neden olacak faaliyetlerin yürütülmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 22:38:00 - 2022-04-30 23:15:07
Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor.

Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken bir gurp Fenerbahçe'li taraftarın provokasyon peşinde olduğu ortaya çıktı.

KFY Grubu'ndan provokatif hareket! Caddeyi koruyacaklarmış

KFY isimli Fenerbahçeli taraftar grubu, yönetimdeki zaafiyetleri ve yanlışları sorgulamak yerine, rakip takım taraftarlarını tehdide varan faaliyetler gerçekleştirmesi 'pes' dedirtti.

Sarı-lacivertlilerin kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı asılmasını ve girişini önlemek isteyen bir takım gruplar, her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donatırken sabaha kadar bölgeyi koruyacaklarını açıkladı.

Öte yandan sağduyulu vatandaşlar ise, 'futbol gibi eğlence faaliyetlerinde aşırıya kaçılmaması' ve 'eğlenceyi tadında bırakma' çağrısı yapıyor.

Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı
Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

Gündem

Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

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