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Gündem Bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu
Gündem

Bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde bir terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:38:00 -
Bir terörist daha ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada örgüt mensubuna ilişkin şu bilgiler verildi:

"2009'da terör örgütüne katılan örgüt mensubunun, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi."

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