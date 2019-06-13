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Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

İran ve ABD arasındaki gerilim artıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, savaşı başlatan taraf olmayacaklarını vurgulayarak gereken cevapları vereceklerini dile getirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 06:13
Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Japonya Başbakanı  Abe Şinzo ile Cumhurbaşkanı Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.

 

İran Cumhurbaşkanı basın toplantısında, Abe'nin gelecekle ilgili  iyimser olduğunu ve olumlu değişikliklerin yolda olduğuna inandığını aktardı.

Ruhani, Japonya'nın nükleer anlaşmanın devam etmesini desteklediğini,  Abe'nin bu anlaşmayı bölge ve dünya için faydalı gördüğünü belirtti.

"İran, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak"

Nükleer anlaşmanın devam etmesini istediklerini ve İran'ın adımlarının  bu anlaşma çerçevesinde olacağını dile getiren Ruhani, "İran, ABD dahil hiçbir  şekilde savaş başlatan taraf olmayacak ancak eğer savaş olursa buna kesin bir  cevap verecektir. Bunu Abe'ye söyledim." dedi.

Bölgedeki gerginliklerin ABD'nin politikalarından kaynaklandığını  ifade eden Ruhani, "Eğer bazı gerginlikler yaşanıyorsa bunun kökleri ABD'nin  İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa dayanıyor.  ABD'nin İran'a yönelik  ekonomik savaşı durduğu zaman bölgede olumlu gelişmelere şahit olacağız."  ifadesini kullandı.

"Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor"

İran ile Japonya'nın nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla  kullanılması gerektiğine inandığını ve iki ülkenin de nükleer silaha karşı  olduğuna dikkati çeken Ruhani, şöyle devam etti:"Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek, kültürel, ilmi ve mali meselelerin çözülmesini istiyor. Bu durum ikili ilişkilerin gelişimini belirleyebilecek bir konudur."

Ruhani, Abe Şinzo ile Japonya'nın İran'ın güney kıyılarında özellikle  de Çabahar ve Mekran'da yapacağı yatırımlarla ilgili konuştuklarını ve Tokyo'nun  istediği yatırımların iki ülke ilişkilerinin gelişmesini sağlayacağını dile  getirdi.

Ruhani, Abe ile Suriye'nin yeniden imarı ve Yemen'deki krizin çözümüne  destek olunması konularını da müzakere ettiklerini açıkladı.

"İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz"

Japonya Başbakanı Abe Şinzo basın toplantısında, bugün Orta Doğu'da  yüksek bir gerginliğin olduğunu ve "ne pahasına olursa olsun askeri çatışmanın  engellenmesi gerektiğine" vurgu yaparak, "Orta Doğu'daki barış sadece bu bölge  için değil tüm dünya için zaruridir. İran bölgede gerginliğin daha fazla  artmaması için yapıcı rolünü oynamalıdır." şeklinde konuştu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini  olumlu değerlendirdiklerini ve bunun devam etmesinden yana olduklarını ifade eden  Abe, şunları kaydetti:

"İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalmasını bekliyoruz. Japonya, bölgedeki gerginliğin azalması için rolünü maksimum seviyede oynamaya kararlıdır."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 05:46
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