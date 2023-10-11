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Dünya Bir tane yetmedi ikinci uçak gemisini göndermeyi planlıyorlar
Dünya

Bir tane yetmedi ikinci uçak gemisini göndermeyi planlıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-10-11 23:42:00 -
Bir tane yetmedi ikinci uçak gemisini göndermeyi planlıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini açıkladı.

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e varmasının ardından ABD’nin İsrail’e ikinci uçak gemisini gönderebileceğini açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, İsrail’in ihtiyaç duyması halinde önceden planlanmış bir görev için Akdeniz’e konuşlanacak olan USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e sevk edileceğini ifade etti. Kirby, USS Dwight D. Eisenhower’ın ihtiyaç duyulması halinde kesinlikle kullanılabilir bir varlık olacağını vurguladı.

Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine yönelik roket saldırılarından ABD’nin "açıkça kaygı duyduğunu" aktaran Kirby, “İsrail’in kuzey sınırına Lübnan’dan gelen ve Hizbullah’tan geldiği belli olan bazı roket saldırılarını endişeyle izliyoruz” dedi.

“Hamas’ın yaptıklarının sorumlusu siviller değil”

ABD’nin İsrail bombardımanından kaçmak isteyen Gazzeliler için güvenli geçiş sağlamaya çalıştığını ifade eden Kirby, ancak bu konuda henüz herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Kirby, "Bunu İsrailli ve Mısırlı mevkidaşlarımızla aktif olarak tartışıyoruz. Sivillerin güvenli geçişini destekliyoruz. Hamas’ın yaptıklarının sorumlusu siviller değil. Yanlış bir şey yapmadılar” dedi.

Çatışmalarda ölen ABD’li sayısı 22’ye yükseldi

Kirby ayrıca, Hamas saldırılarında İsrail’de hayatını kaybeden ABD vatandaşlarının sayısının 22’ye yükseldiğini belirterek, 17 ABD vatandaşından ise hala haber alınamadığını açıkladı.

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Yorumlar

Vatandaş

Allahımın gazabı üzerine olsun katıl abd ab

HIROSIMA GIBI ATOM BOMBASI DA ATIN ...SOYKIRIMCI PETROL HIRSIZI KATILLER

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