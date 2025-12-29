'Bir solcu olarak utanıyorum' dedi, namussuzluğa isyan etti!



Gazeteci Atakan Sönmez, katıldığı bir canlı yayında "Bir solcu olarak utanarak söylüyorum. Seks emekçisi diye bir kavram çıkarttık. Böyle bir şey yoktur. Bunun adı fuhuştur! Buna aracılık yapan namussuzdur." dedi.

TGRT Haber'de Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Atakan Sönmez, bazı sol gruplar ve kadın örgütleri tarafından da desteklenen 'seks emekçisi' kavramına karşı çıktı.

"Seks emekçisi diye bir kavram çıkarttık. Böyle bir şey yoktur. Bunun adı fuhuştur! Buna aracılık yapan namussuzdur, toplumdaki karşılığı da bellidir." diyen Sönmez, bir solcu olarak bunu utanarak söylediğini belirtti.

'HER ŞEYE TUHAF İSİMLER KOYARAK NORMALLEŞTİRİYORUZ'

Sönmez devamında şunları kaydetti:

Her şeye tuhaf isimler koyarak normalleştiriyoruz. Bugün genç kızlar Dubai’de partilemeyi normal görüp, cebine koyulan parayı hediye diye kabul ediyor. Fuhuş parası diye görmüyor onu.