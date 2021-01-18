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Gündem Bir skandal daha! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti
Gündem

Bir skandal daha! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu bozulduğu için beklemek zorunda kalan vatandaşlar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:56:00 -
Bir skandal daha! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine halk sağlığını hiçe saydı. İmamoğlu gerekli bakımları yapmadığı için Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu bozuldu. Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti.

beyazgazete'nin haberine göre; vatandaşlar, sosyal mesafenin de olmadığı metroda beklemek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun sorumsuzluğu, "CHP, İstanbulluya eziyet çektirmeye devam ediyor. Yönetemiyorlar" yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler bir kez daha CHP'li İmamoğlu'nun hizmet konusundaki yetersizliğini gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Opposition

Neden sectiniz madem  
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Hakan

Adamın oy oranı %58 çıkıyor birde yönetse demek %90 çıkacak
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