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Gündem Bir skandal daha! TTB'den Besmele’ye hakaret
Gündem

Bir skandal daha! TTB'den Besmele’ye hakaret

Terör destekçisi Türk Tabipler Birliğinin (TTB), Müslümanların her söz, her iş ve her faaliyetin evvelinde çekilmesi tavsiye edilen, “Rahman (esirgeyen) ve rahim olan (bağışlayan) Allah’ın adıyla” anlamına gelen Besmele’ye hakaret ettiği ortaya çıktı. Bu skandalın ardından siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; TTB'nin söz konusu paylaşımına tepki göstermişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 22:05:00 -
Bir skandal daha! TTB'den Besmele’ye hakaret

Terör destekçisi Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından hazırlanan, "Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu" başlıklı raporun girişinde, Besmele ile alaycı ifadelerin kullanılması tepki çekiyor.

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Dr. Bahar Marangoz hazırlanan raporun giriş sayfasında; "esirgeyen yoktu, bağışlayan da!.. Esirgenmeyen ve bağışlanmayan tüm kardeşlerimiz ve çocuklarımızın anısına…" şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; bahse konu alaycı ifadeler 137 sayfalık raporun 4. Sayfasında yer alıyor. Söz konusu dini değerlere hakaret içeren ifadelerin ardından raporun içindekiler bölümüne geçiliyor.

Besmeleye hakaret eden TTB, terör örgütü PKK'yı da eleştirmiyor

TTB, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak katledilen 13 vatandaş için yaptığı paylaşım ile tepkilerin odağı olmuştu. TTB, terör örgütü PKK'dan tek bir satır bile bahsedemedi.

TTB'nin paylaşımında; "Gara'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi" ifadeleri yer aldı.

Siyasiler, tabip odaları ve doktorlar; Türk Tabipler Birliği'nin söz konusu skandal paylaşımına tepki göstermişti.

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Yorumlar

H u

Sn Abdurrahman Dilipak şu tabipler birliğine de bir el atsa,
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fevzi

bu tek gözlü mahlukları kapatmalı
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