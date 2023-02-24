Bir skandal da Vahide Perçin'in başına geldi: Yasal yollara başvurulacak

Vahide Perçin adına açılan sahte twitter hesabından depremzeler için yardım toplandığını öğrendi. Ünlü oyuncu hemen yasal haklarını kullanmak için harekete geçti.

Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Perçin’in başkanlığını yaptığı Oyuncular Sendikası da yaptığı açıklamada sahte hesaptan gelen mesajların dikkate alınmamasını konusunda bilgilendirme yaptı. İşte o açıklama:

“Kamuoyuna!… Sendikamızın Genel Başkanı Vahide Perçin adına para toplanmak amacıyla sahte bir twitter hesabı açılmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Başkanımız Vahide Perçin’in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. @vahide_percin twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan tweet’lere lütfen itibar etmeyiniz. Ayrıca konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır.”

Benzer bir olayı geçen günlerde Oktay Kaynarca da yaşamıştı. Kaynarca adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım toplanmaya başlaması üzerine ünlü aktör açıklama yapmıştı.