Bir sigara grubuna daha zam geldi

JTİ grubunun ardından BAT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 4 ila 6 TL arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigara ise 60 TL oldu.

BAT grubundaki sigaralar paket başına 4 ila 6 TL arasında zamlandı. Geçtiğimiz gün JTI grubu da sigara başına 5'er TL zam yapmıştı. Diğer grupların da önümüzdeki günlerde zam açıklaması bekleniyor.

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Son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıktı.