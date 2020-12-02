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Teknoloji Bir sıçanın filleri nasıl devirebileceği bulundu
Teknoloji

Bir sıçanın filleri nasıl devirebileceği bulundu

Bilim insanları, Afrika yeleli sıçanının aslında ne denli tehlikeli olabileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:39:00 -
Bir sıçanın filleri nasıl devirebileceği bulundu

Bilim insanları, bilimsel adı Lophiomys imhausi olan Afrika yeleli sıçanının aslında ne denli tehlikeli olabileceğini ortaya koydu.

Independent'in haberine göre; ürkek kemirgen soylarının aksine kirpiler gibi uyuşukça ortalıkta dolaşan bu sıçanlar, köşeye sıkıştıklarında siyah beyaz şeritleri ve ortasındaki bal peteği benzeri dokuya sahip kahverengi tüyleri ortaya çıkarıyor.

Bitkilerden zehir ödünç alıyorlar!

Smithsonian Koruma Biyoloji Enstitüsü ve Utah Üniversitesinde görevli biyolog Sara Weinstein’ın son araştırmasına göre bu süngerimsi tüyler, bir fili bile devirecek kadar güçlü bir zehir içeriyor ve bu zehri kendisi hazırlıyor. Yeleli sıçanlar, zehirli bir ok ağacının dallarını kemiriyor ve ağırlarında çiğneyerek hazırladıkları zehirli içeriği kürklerine doğru tükürüyor. Böylece kendilerini sırtlanlar ve yabani köpekler gibi yırtıcı hayvanlardan koruyan bir tür kimyasal zırhla donatıyor. İşte bu ritüel, yeleli sıçanları dünyanın bilinen tek zehirli kemirgenlerine dönüştürüyor ve bitkilerden zehir ödünç alan az sayıdaki memeli arasına sokuyor.

Geçtiğimiz hafta Journal of Mammalogy isimli akademik dergide yayımlanan araştırma, türün tuhaf davranışlarını belgeleyen ilk çalışma değil. Sıçanların kürklerini zehirlediğini gösteren 2011 tarihli bir çalışmada bilim insanları bir sıçanı incelemişti.

Weinstein ve ekibi ise tuzağa düşürüp laboratuvara getirdikleri 25 farenin zehri kürklerine sürdüğü davranışları inceleyerek bir model ortaya koydu. Diğer yandan araştırmacılar, sıçanın kürküne ne sıklıkla zehir sürdüğü ve ve toksinleri nasıl tolere ettiğinden ise hala emin değil.

Çalışmaya dahil olmayan, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den ekolojist Kwasi Wrensford, aslında bu sıçanların bilim dünyasında çok uzun süredir ilgi topladığını belirtti.

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