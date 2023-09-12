  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyi Parti'nin İzmir adayından skandal vaat! 'Binlerce belediye işçisini...'

İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"

Bayraktar DİHA'ya motor üreten dev şirketten Haluk Bayraktar itirafı! Öyle bir şey yapmış ki...

CHP'de bir istifa daha!

O bölgede oturanlar dikkat! Valilikten ‘tehlikeli gaz’ açıklaması geldi

Ekonomi diplomasisi dur durak bilmiyor! İşte bakanlığın görüşme trafiği

Adeta ölümden döndüler! Uçağın indiği yer şaşkına çevirdi

Mamak Belediye Başkanı Köse: Mansur Yavaş 58 kilometre metro yapacağına söz vermişti 1 kilometre bile yapamadı

Libya'daki felaket sonrası dehşete düşüren Türkiye uyarısı! Bomba gibi patlayacak

Yatağımızdaki tehlike tam 5 kilo: Bunu yapmazsanız kronik hastalıklar kapımızı çalar
Yerel Bir sahipsiz köpek vakası daha: Konya'da dehşet saçtı!
Yerel

Bir sahipsiz köpek vakası daha: Konya'da dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:09:00 -
Bir sahipsiz köpek vakası daha: Konya'da dehşet saçtı!

Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde sabah okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi M.B, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

M.B'nin çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23