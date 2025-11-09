Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Ulaşım teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım atan Japonya, kıtalararası seyahat süresini 1 saate indirmeye hazırlanıyor. Ülkenin en büyük seyahat acentelerinden Nippon Travel Agency, 2030’lu yıllarda başlayacak “yörünge altı uçuş” projesiyle havacılıkta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Donanım Haber’in aktardığına göre proje, yeniden kullanılabilir roketler geliştiren Innovative Space Carrier ile birlikte yürütülüyor. Uçuşlar, deniz üzerindeki özel platformlardan kalkış yapan ASCA adlı uzay uçağıyla gerçekleştirilecek. Yolcular önce deniz platformuna transfer edilecek, ardından atmosferin sınırına kadar yükselip yörünge altı bir yay çizen araç, başka bir deniz platformuna iniş yapacak.

Bu sayede, normalde 13 saat süren Tokyo–New York arası uçuş yalnızca 1 saate düşecek. Ancak bu ayrıcalıklı deneyimin bedeli de dudak uçuklatıyor: Gidiş-dönüş bilet fiyatı yaklaşık 100 milyon Japon Yeni (652.000 dolar) olacak.

Uzmanlara göre bu proje sadece lüks bir “uzay turizmi” deneyimi değil. Asıl hedef, küresel yolcu taşımacılığı ve acil kargo lojistiğini yeniden tanımlamak. Japonya’nın bu vizyonu, Çin gibi ülkelerde de e-ticaret ve hızlı tedarik zinciri yatırımlarını hızlandırabilir.

Ancak projenin önünde ciddi engeller var: Aşırı aerodinamik yükler, güvenlik testleri, enerji verimliliği ve ekonomik sürdürülebilirlik hâlâ çözülmesi gereken en büyük sorunlar. Başarıya ulaşması hâlinde ise, 2030’lu yıllar “1 saatte dünya turu” döneminin başlangıcı olabilir.