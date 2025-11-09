  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Enflasyon için en kritik süreç başlıyor: Dananın kuyruğu kopacak

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama

Özgür Özel minnet borcunu ödüyor!

Eurofighter CEO’sunun Türkiye çıkışı gündemde! İsrail’i panik sardı

CHP’li Eyüpsultan’da 156 milyonluk skandal

Ne demişsek o Akit uyarmıştı! Sapkınlardan zafer naraları

Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı
Teknoloji Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor
Teknoloji

Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Bir saatte kıtalararası yolculuk: Japonya uzay uçağı dönemini başlatıyor

Tokyo’dan New York’a yalnızca 60 dakikada ulaşmak artık hayal değil! Japonya, yörünge altı uçuşlarla yolcu ve kargo taşımacılığında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Ancak bu hızın bir bedeli var: 1 saatlik yolculuk tam 652 bin dolara mal olacak.

Ulaşım teknolojisinde devrim niteliğinde bir adım atan Japonya, kıtalararası seyahat süresini 1 saate indirmeye hazırlanıyor. Ülkenin en büyük seyahat acentelerinden Nippon Travel Agency, 2030’lu yıllarda başlayacak “yörünge altı uçuş” projesiyle havacılıkta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Donanım Haber’in aktardığına göre proje, yeniden kullanılabilir roketler geliştiren Innovative Space Carrier ile birlikte yürütülüyor. Uçuşlar, deniz üzerindeki özel platformlardan kalkış yapan ASCA adlı uzay uçağıyla gerçekleştirilecek. Yolcular önce deniz platformuna transfer edilecek, ardından atmosferin sınırına kadar yükselip yörünge altı bir yay çizen araç, başka bir deniz platformuna iniş yapacak.

Bu sayede, normalde 13 saat süren Tokyo–New York arası uçuş yalnızca 1 saate düşecek. Ancak bu ayrıcalıklı deneyimin bedeli de dudak uçuklatıyor: Gidiş-dönüş bilet fiyatı yaklaşık 100 milyon Japon Yeni (652.000 dolar) olacak.

Uzmanlara göre bu proje sadece lüks bir “uzay turizmi” deneyimi değil. Asıl hedef, küresel yolcu taşımacılığı ve acil kargo lojistiğini yeniden tanımlamak. Japonya’nın bu vizyonu, Çin gibi ülkelerde de e-ticaret ve hızlı tedarik zinciri yatırımlarını hızlandırabilir.

Ancak projenin önünde ciddi engeller var: Aşırı aerodinamik yükler, güvenlik testleri, enerji verimliliği ve ekonomik sürdürülebilirlik hâlâ çözülmesi gereken en büyük sorunlar. Başarıya ulaşması hâlinde ise, 2030’lu yıllar “1 saatte dünya turu” döneminin başlangıcı olabilir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23