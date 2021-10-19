  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile "Bir Parça da Senden Olsun" projesi
Kadın - Aile

"Bir Parça da Senden Olsun" projesi

Adıyaman Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, 2 yıl önce başlattığı "Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle evliliğe hazırlanan 75 kızın çeyizini dizdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:47:00 -
"Bir Parça da Senden Olsun" projesi

Adıyaman Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Nazlı Pektaş Yıldırım, 2 yıl önce başlattığı "Bir Parça da Senden Olsun" projesiyle evliliğe hazırlanan 75 kızın çeyizini dizdi.

İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı Camisi Kız Kur'an Kursunda görevli Nazlı Pektaş Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle kentte maddi durumu yeterli olmayan düğün yapacak genç kızlarla görüşüp gençlere umut oluyor.

Nazlı Pektaş Yıldırım,maddi durumu iyi olmadığı için düğün yaparken sıkıntı yaşayan gençleri görünce çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda 2019 yılında "Bir Parça da Senden Olsun" projesini hayata geçirdiğini anlatan Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle genç kızların çeyizlerini hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Yıldırım, 2 yıl içerisinde 75 genç kızın çeyizini hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Hayırseverlerimiz ve kursa gelen kadınlarımız, sağ olsunlar bizlere destek veriyorlar. Hayırseverlerin desteklerinin yanı sıra ev kadınlarımız da kendi işlediği lifleri, kullanmadıkları küçük el aletlerini toplayıp kızlarımız için hazırlıyoruz. Bu hafta Büşra gelinimizin çeyizini diziyoruz. Büşra bizim 75. gelinimiz olacak. Bundan sonra da aynı hız ve aşkla devam edeceğiz."

Çalışmalar kapsamında çeyizi hazırlanacak kızın ilk önce ihtiyaçlarını listelediklerini aktaran Yıldırım, "Kızlarımla beraber çarşı pazar demeden gidiyoruz ve kendilerinin ihtiyaçlarını liste halinde alıp kursumuzda çeyiz diziyoruz. Allah hayrı yapan hayırseverlerimizden, bize katkı sunan herkesten razı olsun." diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den heyecanlandıran petrol hamlesi
Ekonomi

Türkiye'den heyecanlandıran petrol hamlesi

Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına devam eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) keşifler hakkında çok önemli bir müjde ve..
Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü
Gündem

Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü

Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyaret, FETÖ’nün itlerini kudurttu. Hain örgütün güdümündeki “Nijerya Müslüman Hakları Konse..
Türkiye'nin petrokimya projesi o ülkenin gündemine oturdu
Ekonomi

Türkiye'nin petrokimya projesi o ülkenin gündemine oturdu

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, Adana'da kurulacak petrokimya tesisine Türk yönetiminin büyük önem verdiğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay