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Gündem Bir paragrafa bu kadar yalanı nasıl sığdırdın? Sera Kadıgil'den iftira bombardımanı
Gündem

Bir paragrafa bu kadar yalanı nasıl sığdırdın? Sera Kadıgil'den iftira bombardımanı

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili, Taksim'de yapılacak eyleme izin vermeyen Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'ye kafa tutmaya kalktı, iktidara ise iftira yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 16:58:00 -
Bir paragrafa bu kadar yalanı nasıl sığdırdın? Sera Kadıgil'den iftira bombardımanı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili, Taksim'de yapılacak eyleme izin vermeyen Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'ye kafa tutmaya kalktı, iktidara ise iftira yağdırdı.

“Kadınları ve kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapan bu iktidar” diye söze başlayan Sera Kadıgil, kız çocuklarının okuma oranının en yüksek dönemini yaşadığını görmezden gelerek adeta milletin gözünün içine baka baka yalan söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından sonra kadın cinayetlerinin azalması gerçeğine gözlerini kapatan Kadıgil, eşcinsel sapkınlığın önünü açan, ailenin temelini dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle öldürülen her kadının katilinin iktidar olduğunu iddia etti.

Kadınların istihdam anlamında en yüksek dönemini yaşadığı Türkiye'de, kadınların istihdamdan dışlandığını öne süren Kadıgil, yapılacak eyleme izin vermeyen Beyoğlu Kaymakamı'na da "Gerçekten aklım almıyor" ifadesini kullanarak "Kimsin la sen?" diyerek kafa tuttu.

Bir paragrafa bu kadar yalanı sığdırmayı başaran Kadıgil'in konuşmasında, sadece "Gerçekten aklım almıyor" cümlesinin doğru olduğu yorumları yapıldı.

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