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Ekonomi Bir oyun daha bozuldu! Sözcü'nün 'Alım gücü' algısını patlatıyoruz
Ekonomi

Bir oyun daha bozuldu! Sözcü'nün 'Alım gücü' algısını patlatıyoruz

Hükümeti kötülemek için her fırsatta kara propagandaya imza atan Sözcü gazetesi bugün yaptığı bir haberde de aynı skandala imza attı. Asgari ücretin nerdeyse her seneki enflasyon üzerindeki artışından tek kelime söz etmeden 2003 yılının 100 TL'si ile bugünün 100 TL'sini karşılaştıran Sözcü, vatandaşların alım gücünün düştüğünü iddia etti. Ancak 2003 yılı asgari ücreti ile bugünkü asgari ücretin söz konusu gıdalara ilişkin alım gücü karşılaştırıldığında Sözcü'nün manipülatif haberi çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:51:00 - 2020-12-31 17:14:16
Bir oyun daha bozuldu! Sözcü'nün 'Alım gücü' algısını patlatıyoruz

 yeniakit.com.tr 

AK Parti hükümetini kötülemek için adeta fırsat kollayan ve her gün farklı şekilde yanıltıcı haberlerle kara propagandalara imza atan Sözcü gazetesi bugün de şaşırtmadı. Sözcü bugün yaptığı "Paramız 18 yılda böyle pul oldu" başlıklı haberinde asgari ücrete neredeyse her yıl enflasyon üzerinde yapılan artışları gizleyip 2003'teki 100 TL ile bugünkü 100 TL'yi karşılaştırarak alım güçlerini değerlendirdi. Ancak Sözcü'nün kara propagandası 2003'teki asgari ücretle günümüzdeki asgari ücretin alım güçlerinin karşılaştırılmasıyla çöktü.

100 TL'nin alım gücünü karşılaştırdılar

Asgari ücretlere yapılan enflasyon üzerindeki zamlardan söz etmeyen Sözcü gazetesi asgari ücretin 225 TL olduğu 2003 yılındaki 100 TL ile 96 kilogram un veya 87 kilogram ekmek, 73 litre süt, 57 litre benzin alınabildiğini ancak buna karşın bugün 21 kilogram un veya 15 kilogram ekmek, 19,5 litre süt, 14 litre ise benzin alınabildiğini duyurdu. Alım gücünü manipüle etme derdinde olan Sözcü, 2003 yılında 225 TL olan asgari ücretin 100 TL’si ile 2021 yılında 2 bin 825 TL olan asgari ücretin sadece 100 TL’sini değerlendirmeye aldı.

Asgari ücret 2003'ten bu yana 12 buçuk kat arttı

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde açıklanan yüzde 21,56 zamla birlikte 2021 yılı asgari ücreti 2825 lira 90 kuruş oldu. bu rakam 2003 yılında 225 lira idi. Yani geçen 17 yılda asgari ücret toplamda 12 buçuk kat arttı. Sözcü’nün malum tabloda verdiği gıdaların, 2003 yılı ve 2021 yılı asgari ücretleri ile ne kadar alınabileceğine yönelik hesapladığımız tablo bir kara propagandayı daha çökertmiş oldu. Rakamlara ve tabloya bakıldığında, vatandaşların alım gücünün eskiye oranlara arttığı net olarak ortaya çıktı.

İşte 2003 ile 2021 asgari ücretleri alım gücü karşılaştırması

Ortaya çıkan tabloda 2003 yılında 225 lira olan asgari ücretle vatandaşlar 195 kilo ekmek, 21 kilo dana eti, 164 litre süt, 72 kilo tavuk, 54 kilo peynir, 128 litre benzin, 46 kilo zeytin, 2045 yumurta ve 409 kilo soğan alabilirken, 2021 yılı için belirlenen asgari ücret 2825 TL ile 423 kilo ekmek, 56 kilo dana eti, 550 litre süt, 254 kilo tavuk, 91,8 kilo peynir,395 litre benzin, 107 kilo zeytin, 2825 tane yumurta ve 1214 kilo soğan alabiliyor. Bu rakamlar Sözcü'nün sadece 100 TL üzerinden yaptığı algıyı çökerterek aslında 17 yılda Türk halkının alım gücünün kat kat arttığını ortaya koyuyor.

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