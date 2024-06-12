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Sosyal Medya Bir otogalerici sosyal medyada viral oldu! Çözüm bulunmazsa batacağız
Sosyal Medya

Bir otogalerici sosyal medyada viral oldu! Çözüm bulunmazsa batacağız

Yeniakit Publisher
2024-06-12 07:44:00 - 2024-06-12 07:45:12

İstanbul'da röportaj veren bir otogalericinin sözleri gündem oldu. Galerici, "Araç alım-satım işlemi durdu. Çözüm bulunmazsa, galericiler bitecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir oto galerici, araç alım-satım işlemlerinin durma noktasına geldiğini belirtti.

Galerici, "Çözüm bulunmazsa, galericiler bitecek" diyerek sektörün yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Oto galericiler, piyasadaki durgunluğun sürmesi halinde ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını ifade etti.

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