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Yerel Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yerel

Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Bir orman yangını daha! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Kubaşlar Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürütülen yoğun söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gömeç'in Kubaşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma başlattı.

Yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda kara ekibi katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede hava sıcaklığının 37 derecenin üzerinde seyrettiği ve etkili olan poyraz rüzgarının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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