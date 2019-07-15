FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri de hiç şüphesiz Ankara Emniyet Müdürlüğü olmuştu. Emniyet binası, kalkışmanın henüz ilk saatlerinde FETÖ'cü hainlerce bombalarla hedef alınmış, şehitlerin olduğu bina kullanılamaz hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının hizmete girmesi kapsamında düzenlenen törende konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"FETÖ'cülerin her türlü saldırısına direnenlere şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz'da bu hainlerin gözlerini kin bürümüştü. FETÖ'cülerin kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, bombalanan bu bina kullanılamaz hale gelmişti. Şimdi sizlere daha iyi hizmet verecek bir binanın açılışını yapıyoruz.

"Hiçbir güç asla teşebbüs edemeyecek"

Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. O gece ayrıca 2193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Mevlam şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Onları Peygamber Efendimize komşu eylesin.

"Nisan 2020'de son noktayı koyarız"

Alamaz diyorlardı, 8. uçak bugün geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyarız. Hava savunma sisteminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek.

FETÖ ile mücadele

Bir Müslüman bir delikten 2 defa sokulmamalı. Bizim de hatalarımız oldu ama gereğini 2010 itibariyle ortaya koyduk. Gereğini yaptık ve yapıyoruz."

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