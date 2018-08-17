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Bir müjde de İSPARK'tan! Bayramda ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’a ait yol üstü otoparklar, Kurban Bayramı boyunca 4 gün ücretsiz hizmet verecek.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:49
Bir müjde de İSPARK'tan! Bayramda ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı karar doğrultusunda, İSPARK’ın kent genelindeki yol üstü otoparkları 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma günü ücretsiz hizmet verecek.

İstanbullular, bayram süresince ücretsiz hizmet verecek olan İSPARK otoparklarında, niteliksiz işletmecilik dâhil oluşabilecek her türlü olumsuz durumda “ALO 153” üzerinden konuyu İBB ile paylaşabilirler.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:49
  1. İstanbul
  2. İSPARK
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  5. Kurban bayramı

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