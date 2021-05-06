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Gündem Bir meslek grubu daha aşılanmaya başlandı
Gündem

Bir meslek grubu daha aşılanmaya başlandı

Türkiye'de toplam aşılama 24 milyonu aştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmalarına bir meslek grubu daha dahil oldu. Bu sabah itibariyle 40 yaş üstü avukatların aşılanmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 09:59:00 -
Bir meslek grubu daha aşılanmaya başlandı

Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Covid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu. Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen avukatlara Covid-19 aşılarının birinci dozu yapıldı. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlardan Mutlu Çakan, adliyelerde duruşmalara devam ettiklerini, aşı olmanın doğru karar olduğunu belirterek, "Bazen çift maskede taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi" dedi.

Avukat Namık Öztürk ise adliyelerde kalabalık ortamlara girdikleri için risk grubunda olduklarını vurgulayarak, "Ama bu aşının sadece 40 yaş üstü avukatlara değil daha genç meslektaşlarımıza da yapılması gerekir. Onlar daha çok duruşmaya giriyorlar, adliyede daha çok vakit geçiriyorlar. Onların da aşı olması gerekir" diye konuştu.

Öte yandan aynı hastanede, muhtarların da aşılanması devam ediyor.

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