Bir kuruş ödemeden çay ocağını adeta müzeye çevirdi

Ordu’nun Korgan ilçesinde 25 yıldır çay ocağı işleten Selahattin Yalmancı, iş yerinin duvarlarını yaklaşık 100 yıllık tarihi bulunan eşyalarla süslüyor.

Yaklaşık 25 yıldır aynı yerde çay ocağı işleten 3 çocuk babası Selahattin Yalmancı, iş yerini ilk açtığı zamanlarda bir arkadaşı hediye olarak verdiği teraziyi iş yerinde saklamasını istedi. Ardından eşi, dostu, arkadaşları ve çevredekilerin getirdiği eski eşyalar ile iş yerini süslemeye devam eden Yalmancı, yaklaşık 40 metrekarelik çay ocağını adeta mini bir müzeye dönüştürdü. İçerisinde tarihi çarık, eski radyolar, fotoğraf makinesi, tarımda kullanılan eski aletler, eski paralar ve çeşitli eşyaların yanı sıra kağıtlarda yazılı olan manilerin de bulunduğu çay ocağı, görenlerin ilgi odağı oluyor. Bazı müşteriler, burada çay içmek için kilometrelerce uzaklıktan geldiklerini belirtiyor.

“Farklı illere Ordu günlerine de gönderiyor”

Selahattin Yalmancı, eşyaları biriktirmeyi 25 yıldır devam ettirdiğini belirterek, “Çay ocağını ilk açtığım zamanlarda arkadaşım terazi hediye etti ve iş yerimde saklamamı istedi. Terazinin adaleti temsil edeceğini söyledi ve bende iş yerimde sergiledim. Ardından bazı arkadaşlar da eşyalar getirmeye başladı. Böylelikle eşyalar çoğalmaya başladı. Bir kısmı farklı illerdeki Ordu günlerine gönderildi. 25 yıldır bir kısmı geliyor, bir kısmı da farklı yerlere gidiyor” dedi.

Hiçbirine para ödemeden biriktirdi

İş yerindeki eşyaların birikmesinde müşterilerinin büyük bir etkisi olduğuna değinen Yalmancı, “Arkadaşlarım eşyalarını getirmesiyle birikti. Şu an çay ocağında yaklaşık 60 adet eşya var ama bugüne kadar gelenleri de hesaba katarsak yaklaşık 200 tane olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Eskiyi hatırlayıp, ‘Allah razı olsun’ diyen var”

Yalmacı, eşyaları görenlerin olumlu tepkiler verdiğini, insanların burayı fotoğrafladığını da belirterek, “O kadar güzel sözlerle karşılaşıyorum ki, ‘Allah razı olsun’ diyenler var. Kendilerinde olduğunu söyleyip, eskiyi hatırladığını söyleyenler var. Devamını getirmek isteyen arkadaşlarım çok ama saklayacak yerim yok. Bu eşyaların hiçbirine para vermedim, hiçbirinden de para talep etmiyorum” şeklinde konuştu.

Müşteriler ise kimi zaman, buradaki eşyaları görmek ve çay içmek adına kilometrelerce uzaklıktan geldiklerini belirtti.