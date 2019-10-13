Bir köy daha terörden temizlendi
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusundaki bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK’dan arındırdığını açıkladı.13 Ekim 2019 Pazar 00:26
Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK’dan temizlediğini duyurdu.
Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı.
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